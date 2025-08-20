20.08.2025
Смотреть онлайн Луис Боуден - Дэвид Дуонг 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco: Луис Боуден — Дэвид Дуонг . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 00:10 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 05.
МСК, Корт: Hurd Tennis Center - Court 05
UTR Pro Waco
Завершен
(6:4, 6:2)
(6:4, 6:2)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэвид Дуонг - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Дэвид Дуонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Луис Боуден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Луис Боуден - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Луис Боуден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Дэвид Дуонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Луис Боуден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Луис Боуден - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Дэвид Дуонг - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Луис Боуден - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Луис Боуден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Луис Боуден - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Луис Боуден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Дэвид Дуонг - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Луис Боуден - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Луис Боуден - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Дэвид Дуонг - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Луис Боуден - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
3
1
Выигрыш первой подачи
69%
43%
Реализация брейк - пойнтов
67%
60%
Комментарии к матчу