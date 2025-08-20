20.08.2025
Смотреть онлайн Игор Хименес - Kacper Knitter 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Krakow: Игор Хименес — Kacper Knitter . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Krakow
Завершен
(6:7, 6:2, 4:6)
(6:7, 6:2, 4:6)
1 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Kacper Knitter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Kacper Knitter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Kacper Knitter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Kacper Knitter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Kacper Knitter - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Kacper Knitter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Kacper Knitter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Kacper Knitter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 23 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Kacper Knitter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 25 - Kacper Knitter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 26 - Игор Хименес - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 27 - Kacper Knitter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Kacper Knitter - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Игор Хименес - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Kacper Knitter - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 31 - Kacper Knitter - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
4
10
Выигрыш первой подачи
59%
58%
Реализация брейк - пойнтов
67%
58%
Комментарии к матчу