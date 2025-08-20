Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Грант Тайра Катерина - Ксинксин Йао 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Bistrita: Грант Тайра КатеринаКсинксин Йао . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .

МСК
ITF W50 Bistrita
Грант Тайра Катерина
Завершен
(4:6, 6:3, 7:6)
2 : 1
20 августа 2025
Ксинксин Йао
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Ксинксин Йао - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Ксинксин Йао - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Ксинксин Йао - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Ксинксин Йао - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Ксинксин Йао - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 22 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Ксинксин Йао - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 25 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Ксинксин Йао - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 27 - Грант Тайра Катерина - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Ксинксин Йао - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 30 - Грант Тайра Катерина - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 31 - Ксинксин Йао - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
2
0
Двойные ошибки
7
1
Выигрыш первой подачи
62%
55%
Реализация брейк - пойнтов
37%
70%
