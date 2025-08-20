20.08.2025
Смотреть онлайн Жибек Куламбаева - Матильда Хорхе 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Bistrita: Жибек Куламбаева — Матильда Хорхе . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Bistrita
Завершен
(6:0, 5:7, 2:6)
(6:0, 5:7, 2:6)
1 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Жибек Куламбаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Жибек Куламбаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Жибек Куламбаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Жибек Куламбаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Жибек Куламбаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Жибек Куламбаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Матильда Хорхе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Матильда Хорхе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Жибек Куламбаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 10 - Матильда Хорхе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Жибек Куламбаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Жибек Куламбаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Жибек Куламбаева - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Матильда Хорхе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Матильда Хорхе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Жибек Куламбаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Матильда Хорхе - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Матильда Хорхе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Матильда Хорхе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Жибек Куламбаева - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 21 - Матильда Хорхе - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Матильда Хорхе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 23 - Матильда Хорхе - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 24 - Жибек Куламбаева - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 25 - Матильда Хорхе - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Матильда Хорхе - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
11
Выигрыш первой подачи
47%
68%
Реализация брейк - пойнтов
55%
86%
Комментарии к матчу