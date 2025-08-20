20.08.2025
Смотреть онлайн Оана Джеоргета Симион - Ева Мария Ионеску 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W50 Bistrita: Оана Джеоргета Симион — Ева Мария Ионеску . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF W50 Bistrita
Завершен
(6:2, 6:7, 2:6)
1 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оана Джеоргета Симион - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Оана Джеоргета Симион - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Оана Джеоргета Симион - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Оана Джеоргета Симион - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Оана Джеоргета Симион - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Оана Джеоргета Симион - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Оана Джеоргета Симион - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Оана Джеоргета Симион - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Ева Мария Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Оана Джеоргета Симион - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Ева Мария Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 15 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Оана Джеоргета Симион - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 17 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Оана Джеоргета Симион - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Оана Джеоргета Симион - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Оана Джеоргета Симион - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 24 - Ева Мария Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 25 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 26 - Ева Мария Ионеску - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 27 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 28 - Оана Джеоргета Симион - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Ева Мария Ионеску - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
7
Двойные ошибки
1
5
Выигрыш первой подачи
60%
59%
Реализация брейк - пойнтов
25%
36%
Комментарии к матчу