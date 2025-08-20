20.08.2025
Смотреть онлайн Тоган Токач - Quintan Vanwijk 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco: Тоган Токач — Quintan Vanwijk . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 00:15 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 02.
МСК, Корт: Hurd Tennis Center - Court 02
UTR Pro Waco
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Тоган Токач - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Quintan Vanwijk - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Тоган Токач - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Quintan Vanwijk - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Тоган Токач - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Тоган Токач - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Тоган Токач - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Тоган Токач - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Тоган Токач - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Quintan Vanwijk - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Quintan Vanwijk - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Тоган Токач - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Тоган Токач - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Quintan Vanwijk - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Тоган Токач - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Тоган Токач - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 17 - Тоган Токач - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
74%
62%
Реализация брейк - пойнтов
80%
25%
