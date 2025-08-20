20.08.2025
Смотреть онлайн Mateusz Miton - Alec Beckley 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Krakow: Mateusz Miton — Alec Beckley . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Krakow
Завершен
(5:7, 4:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Alec Beckley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Alec Beckley - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Alec Beckley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Alec Beckley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Mateusz Miton - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Alec Beckley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Mateusz Miton - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Mateusz Miton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 9 - Mateusz Miton - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Mateusz Miton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Alec Beckley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Alec Beckley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Alec Beckley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Mateusz Miton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Mateusz Miton - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Mateusz Miton - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Alec Beckley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 18 - Alec Beckley - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Mateusz Miton - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Alec Beckley - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Alec Beckley - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Alec Beckley - взял свою подачу со счетом 40-40
История последних встреч
Mateusz Miton
Alec Beckley
1 победа
0 побед
100%
0%
17.11.2025
Alec Beckley
-:-
Mateusz Miton
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
9
7
Выигрыш первой подачи
66%
70%
Реализация брейк - пойнтов
44%
55%
Комментарии к матчу