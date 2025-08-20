20.08.2025
Смотреть онлайн Лукас Браун - Abhinav Chunduru 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Waco: Лукас Браун — Abhinav Chunduru . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:50 по московскому времени и пройдет на корте Hurd Tennis Center - Court 05.
МСК, Корт: Hurd Tennis Center - Court 05
UTR Pro Waco
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Abhinav Chunduru - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Лукас Браун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Abhinav Chunduru - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лукас Браун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Лукас Браун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Лукас Браун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Лукас Браун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Лукас Браун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Abhinav Chunduru - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Лукас Браун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Abhinav Chunduru - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Лукас Браун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Лукас Браун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Лукас Браун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Лукас Браун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Abhinav Chunduru - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Лукас Браун - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
79%
45%
Реализация брейк - пойнтов
38%
50%
Комментарии к матчу