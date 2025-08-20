20.08.2025
Смотреть онлайн Борис Бутулия - Джузеппе Ла Вела 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Pirot: Борис Бутулия — Джузеппе Ла Вела . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Pirot
Завершен
(2:6, 3:6)
(2:6, 3:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Борис Бутулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Джузеппе Ла Вела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Джузеппе Ла Вела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Джузеппе Ла Вела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Борис Бутулия - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Борис Бутулия - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Джузеппе Ла Вела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Борис Бутулия - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Джузеппе Ла Вела - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Джузеппе Ла Вела - взял свою подачу со счетом 15-40
История последних встреч
Борис Бутулия
Джузеппе Ла Вела
0 побед
1 победа
0%
100%
10.09.2025
Джузеппе Ла Вела
2:0
Борис Бутулия
Статистика матча
Эйсы
2
0
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
50%
73%
Реализация брейк - пойнтов
50%
42%
Комментарии к матчу