20.08.2025
Смотреть онлайн Aneta Holubova - Каролина Кубанова 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Budapest Women: Aneta Holubova — Каролина Кубанова . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 10:00 по московскому времени и пройдет на корте National Tennis Center - NEK - Court 02.
МСК, Корт: National Tennis Center - NEK - Court 02
UTR Pro Budapest Women
Завершен
(0:6, 6:4, 0:6)
1 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Каролина Кубанова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Каролина Кубанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Каролина Кубанова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Каролина Кубанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 5 - Каролина Кубанова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Каролина Кубанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Каролина Кубанова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Aneta Holubova - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Aneta Holubova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Каролина Кубанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 11 - Каролина Кубанова - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Каролина Кубанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Aneta Holubova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Aneta Holubova - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Aneta Holubova - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 16 - Aneta Holubova - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Каролина Кубанова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Каролина Кубанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 19 - Каролина Кубанова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Каролина Кубанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Каролина Кубанова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Каролина Кубанова - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
7
4
Выигрыш первой подачи
55%
72%
Реализация брейк - пойнтов
100%
53%
Комментарии к матчу