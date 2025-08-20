20.08.2025
Смотреть онлайн Ya-Yi Янг - Юджия Хуан 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Ya-Yi Янг — Юджия Хуан . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 07:58 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:4, 6:2)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Юджия Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Юджия Хуан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Юджия Хуан - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Юджия Хуан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Ya Yi Yang - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 18 - Ya Yi Yang - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
6
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
61%
50%
Реализация брейк - пойнтов
38%
25%
