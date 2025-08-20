20.08.2025
Смотреть онлайн Цзыцзюнь Цзян - Duanrui Gao 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Цзыцзюнь Цзян — Duanrui Gao . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:30 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(7:5, 6:2)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Цзыцзюнь Цзян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Цзыцзюнь Цзян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Цзыцзюнь Цзян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Duanrui Gao - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Цзыцзюнь Цзян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Цзыцзюнь Цзян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Цзыцзюнь Цзян - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Цзыцзюнь Цзян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Цзыцзюнь Цзян - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Цзыцзюнь Цзян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Duanrui Gao - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Цзыцзюнь Цзян - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Цзыцзюнь Цзян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Цзыцзюнь Цзян - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Цзыцзюнь Цзян - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
1
Двойные ошибки
2
5
Выигрыш первой подачи
75%
52%
Реализация брейк - пойнтов
57%
33%
Комментарии к матчу