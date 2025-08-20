20.08.2025
Смотреть онлайн Цзя-Цзин Лу - Яна Колодинска 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF W15 Luan: Цзя-Цзин Лу — Яна Колодинска . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 04:00 по московскому времени .
МСК
ITF W15 Luan
Завершен
(6:2, 6:3)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Яна Колодинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Яна Колодинска - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Яна Колодинска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Яна Колодинска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Яна Колодинска - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Цзя-Цзин Лу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Цзя-Цзин Лу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
86%
43%
Реализация брейк - пойнтов
75%
50%
