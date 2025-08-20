20.08.2025
Смотреть онлайн Нойкор/Чайярин - Aggarwal/Chu 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom MD: Нойкор/Чайярин — Aggarwal/Chu . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 09:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom MD
Завершен
(3:6, 4:5)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Aggarwal/Chu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Нойкор/Чайярин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Aggarwal/Chu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Нойкор/Чайярин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Aggarwal/Chu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Нойкор/Чайярин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Aggarwal/Chu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Aggarwal/Chu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Aggarwal/Chu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Aggarwal/Chu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Aggarwal/Chu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Нойкор/Чайярин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Aggarwal/Chu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Нойкор/Чайярин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Нойкор/Чайярин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Aggarwal/Chu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Aggarwal/Chu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Нойкор/Чайярин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Aggarwal/Chu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
2
1
Выигрыш первой подачи
71%
68%
Реализация брейк - пойнтов
25%
30%
Комментарии к матчу