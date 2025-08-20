20.08.2025
Смотреть онлайн Михаэль Чжу - Мукунд Сасикумар 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Михаэль Чжу — Мукунд Сасикумар . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 08:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(4:5)
(4:5)
0 : 1
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Sasikumar Mukund - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Михаэль Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Sasikumar Mukund - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Sasikumar Mukund - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Михаэль Чжу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Михаэль Чжу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
0
3
Выигрыш первой подачи
52%
54%
Реализация брейк - пойнтов
33%
50%
Комментарии к матчу