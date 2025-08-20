20.08.2025
Смотреть онлайн Исаак Бекрофт - Фитриади М Рифки 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Исаак Бекрофт — Фитриади М Рифки . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(7:6, 6:3)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - M Rifqi Fitriadi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Исаак Бекрофт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - M Rifqi Fitriadi - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Исаак Бекрофт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Исаак Бекрофт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - M Rifqi Fitriadi - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Исаак Бекрофт - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Исаак Бекрофт - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
1
3
Выигрыш первой подачи
62%
53%
Реализация брейк - пойнтов
44%
29%
Комментарии к матчу