20.08.2025
Смотреть онлайн Сэм Райан Зиганн - Thando Longwe-Smit 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Сэм Райан Зиганн — Thando Longwe-Smit . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(0:6, 6:7)
(0:6, 6:7)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Thando Longwe-Smit - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Thando Longwe-Smit - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Thando Longwe-Smit - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Thando Longwe-Smit - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Thando Longwe-Smit - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Thando Longwe-Smit - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Thando Longwe-Smit - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Thando Longwe-Smit - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Thando Longwe-Smit - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Сэм Райан Зиганн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Thando Longwe-Smit - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Thando Longwe-Smit - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Сэм Райан Зиганн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Thando Longwe-Smit - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
2
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
53%
77%
Реализация брейк - пойнтов
50%
67%
Комментарии к матчу