20.08.2025
Смотреть онлайн Рику Такахата - КриттинKrittin Коайкул 20.08.2025. Прямая трансляция
Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:3, 6:4)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Рику Такахата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Рику Такахата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Рику Такахата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - КриттинKrittin Коайкул - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Рику Такахата - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Рику Такахата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Рику Такахата - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - КриттинKrittin Коайкул - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Рику Такахата - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
1
3
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
73%
75%
Реализация брейк - пойнтов
50%
33%
