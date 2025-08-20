20.08.2025
Смотреть онлайн Сидхарт Рават - Ноппадол Нойкор 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Сидхарт Рават — Ноппадол Нойкор . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:1, 5:2)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сидхарт Рават - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Ноппадол Нойкор - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Сидхарт Рават - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Ноппадол Нойкор - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Сидхарт Рават - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Сидхарт Рават - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Сидхарт Рават - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Ноппадол Нойкор - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Сидхарт Рават - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
9
3
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
87%
53%
Реализация брейк - пойнтов
100%
100%
