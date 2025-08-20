20.08.2025
Смотреть онлайн Марсель Камровский - Маркус Малащак 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Марсель Камровский — Маркус Малащак . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(1:0)
(1:0)
1 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Марсель Камровский - взял свою подачу со счетом 40-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
33%
0%
Реализация брейк - пойнтов
0%
0%
Комментарии к матчу