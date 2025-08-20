20.08.2025
Смотреть онлайн Донг Джу Ким - Юта Томида 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Донг Джу Ким — Юта Томида . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 06:31 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:2, 6:2)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 4 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 10 - Донг Джу Ким - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Донг Джу Ким - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Юта Томида - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Донг Джу Ким - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
0
Двойные ошибки
0
0
Выигрыш первой подачи
74%
52%
Реализация брейк - пойнтов
67%
0%
