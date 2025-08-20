20.08.2025
Смотреть онлайн Павит Сорнлаксуп - Кредит Чайярин 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Павит Сорнлаксуп — Кредит Чайярин . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:2, 6:4)
(6:2, 6:4)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Павит Сорнлаксуп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Кредит Чайярин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Павит Сорнлаксуп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Кредит Чайярин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Кредит Чайярин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кредит Чайярин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Кредит Чайярин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Павит Сорнлаксуп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Кредит Чайярин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Павит Сорнлаксуп - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Павит Сорнлаксуп - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
3
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
75%
50%
Реализация брейк - пойнтов
80%
25%
Комментарии к матчу