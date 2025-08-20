20.08.2025
Смотреть онлайн Ли Джунхунь - Дайсуке Сумизава 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Ли Джунхунь — Дайсуке Сумизава . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 07:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(3:6, 6:4, 6:1)
2 : 1
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Дайсуке Сумизава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Дайсуке Сумизава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Дайсуке Сумизава - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 20 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 21 - Дайсуке Сумизава - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Junhyeon Lee - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Junhyeon Lee - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Junhyeon Lee - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
59%
70%
Реализация брейк - пойнтов
71%
33%
Комментарии к матчу