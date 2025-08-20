Смотреть онлайн Касидит Самрей - Сук-Хюн Чу 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Касидит Самрей — Сук-Хюн Чу . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .