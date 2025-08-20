20.08.2025
Смотреть онлайн Касидит Самрей - Сук-Хюн Чу 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Nakhon Pathom: Касидит Самрей — Сук-Хюн Чу . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Nakhon Pathom
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 8 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Seokhyeon Chu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Касидит Самрей - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Касидит Самрей - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Касидит Самрей - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
9
1
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
76%
75%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
Комментарии к матчу