20.08.2025

Смотреть онлайн Рен Накамура - Yen-Chun Wang 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Taipei: Рен НакамураYen-Chun Wang . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .

ITF M25 Taipei
Рен Накамура
Завершен
(6:4, 6:0)
2 : 0
20 августа 2025
Yen-Chun Wang
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рен Накамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Yen-Chun Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Рен Накамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Yen-Chun Wang - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Yen-Chun Wang - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Yen-Chun Wang - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Рен Накамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Рен Накамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Рен Накамура - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Рен Накамура - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Рен Накамура - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Статистика матча

Эйсы
4
1
Двойные ошибки
0
1
Выигрыш первой подачи
82%
57%
Реализация брейк - пойнтов
44%
0%
