20.08.2025
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Taipei: Вообин Шин — Yan Cheng Chen . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Taipei
Завершен
(6:1, 6:2)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Yan Cheng Chen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Вообин Шин - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 7 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Yan Cheng Chen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Yan Cheng Chen - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Вообин Шин - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Вообин Шин - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
2
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
93%
61%
Реализация брейк - пойнтов
31%
0%
