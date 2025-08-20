20.08.2025
Смотреть онлайн Jia Hu - Максим Жуков 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Jia Hu — Максим Жуков . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Максим Жуков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 2 - Максим Жуков - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Jia Hu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Jia Hu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Максим Жуков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Максим Жуков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Максим Жуков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Максим Жуков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Максим Жуков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Максим Жуков - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Jia Hu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Максим Жуков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Максим Жуков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 14 - Максим Жуков - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Максим Жуков - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
2
1
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
52%
82%
Реализация брейк - пойнтов
100%
60%
