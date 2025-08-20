20.08.2025
Смотреть онлайн Sungbeen Sim - Е Цонг Мо 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Maanshan: Sungbeen Sim — Е Цонг Мо . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Maanshan
Завершен
(3:6, 6:3, 4:5)
1 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Yecong Mo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Sungbeen Sim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Sungbeen Sim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Sungbeen Sim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Sungbeen Sim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 19 - Sungbeen Sim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 22 - Sungbeen Sim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 24 - Yecong Mo - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Sungbeen Sim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 26 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 27 - Yecong Mo - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 28 - Yecong Mo - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
4
5
Выигрыш первой подачи
71%
70%
Реализация брейк - пойнтов
36%
62%
Комментарии к матчу