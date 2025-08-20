20.08.2025
Смотреть онлайн Сунву Квон - Юн-Сеонг Чунг 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Taipei: Сунву Квон — Юн-Сеонг Чунг . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Taipei
Завершен
(6:1, 6:3)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Сунву Квон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Yun Seong Chung - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Yun Seong Chung - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Yun Seong Chung - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Сунву Квон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Сунву Квон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
7
2
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
87%
56%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
