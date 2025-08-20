Смотреть онлайн Kuan-Shou Chen - Шунсуке Митсу 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Taipei: Kuan-Shou Chen — Шунсуке Митсу . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 07:02 по московскому времени .