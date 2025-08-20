20.08.2025
Смотреть онлайн Kuan-Shou Chen - Шунсуке Митсу 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Taipei: Kuan-Shou Chen — Шунсуке Митсу . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 07:02 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Taipei
Завершен
(3:6, 3:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Kuan-Shou Chen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Kuan-Shou Chen - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Kuan-Shou Chen - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Kuan-Shou Chen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 14 - Kuan-Shou Chen - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Шунсуке Митсу - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 16 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Kuan-Shou Chen - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Шунсуке Митсу - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
52%
70%
Реализация брейк - пойнтов
67%
38%
Комментарии к матчу