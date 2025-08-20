Текстовая трансляция

Гейм 1 - Аджеит Рай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 2 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 3 - Аджеит Рай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 4 - Аджеит Рай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40

Гейм 5 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 6 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 7 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 8 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 9 - Аджеит Рай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 10 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 11 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 12 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 13 - Аджеит Рай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 14 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 15 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 16 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 17 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 18 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 19 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 20 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 23 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 25 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 26 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 27 - Chun-Chien Hou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40

Гейм 28 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 29 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 30 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 31 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 32 - Аджеит Рай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40

Гейм 33 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 40-40