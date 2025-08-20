Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Аджеит Рай - Chun-Chien Hou 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Taipei: Аджеит РайChun-Chien Hou . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 06:30 по московскому времени .

МСК
ITF M25 Taipei
Аджеит Рай
Завершен
(6:3, 6:7, 7:6)
2 : 1
20 августа 2025
Chun-Chien Hou
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Аджеит Рай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Аджеит Рай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 4 - Аджеит Рай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Аджеит Рай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 13 - Аджеит Рай - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 16 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 20 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 23 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 26 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 27 - Chun-Chien Hou - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 28 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 29 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 30 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 31 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 32 - Аджеит Рай - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 33 - Аджеит Рай - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 34 - Chun-Chien Hou - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
12
5
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
77%
82%
Реализация брейк - пойнтов
29%
17%
