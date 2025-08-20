20.08.2025
Смотреть онлайн Дэйн Суини - Yong Joon Park 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Taipei: Дэйн Суини — Yong Joon Park . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 05:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Taipei
Завершен
(7:5, 6:4)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Yong Joon Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Yong Joon Park - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 12 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Дэйн Суини - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 14 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 16 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Дэйн Суини - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Yong Joon Park - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 22 - Дэйн Суини - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
3
Двойные ошибки
2
4
Выигрыш первой подачи
67%
62%
Реализация брейк - пойнтов
57%
40%
Комментарии к матчу