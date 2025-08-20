20.08.2025
Смотреть онлайн Стефанос Циципас - Бу Юнчаокете 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — ATP Уинстон-Салем: Стефанос Циципас — Бу Юнчаокете, 1/16 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 02:40 по московскому времени и пройдет на корте Stadium.
МСК, 1/16 финала, Корт: Stadium
ATP Уинстон-Салем
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Yunchaokete Bu - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Стефанос Циципас - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Yunchaokete Bu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Yunchaokete Bu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Yunchaokete Bu - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Стефанос Циципас - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Стефанос Циципас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Yunchaokete Bu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 9 - Yunchaokete Bu - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Yunchaokete Bu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 11 - Yunchaokete Bu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Yunchaokete Bu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Yunchaokete Bu - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Стефанос Циципас - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Стефанос Циципас - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Yunchaokete Bu - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Yunchaokete Bu - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
4
3
Двойные ошибки
4
2
Выигрыш первой подачи
64%
67%
Реализация брейк - пойнтов
29%
36%
Комментарии к матчу