20.08.2025

Смотреть онлайн Линда Носкова - Лулу Сун 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаWTA Монтеррей: Линда НосковаЛулу Сун, 1/16 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 07:45 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.

МСК, 1/16 финала, Корт: Estadio
WTA Монтеррей
Линда Носкова
Завершен
(7:6, 7:6)
2 : 0
20 августа 2025
Лулу Сун
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Лулу Сун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Линда Носкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Линда Носкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Линда Носкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Линда Носкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 21 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 22 - Лулу Сун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 23 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 24 - Лулу Сун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
13
21
Двойные ошибки
1
2
Выигрыш первой подачи
87%
85%
Реализация брейк - пойнтов
0%
0%
