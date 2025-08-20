Текстовая трансляция

Гейм 1 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 2 - Лулу Сун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 3 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 4 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 5 - Линда Носкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 6 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 7 - Линда Носкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 8 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 9 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 10 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 11 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 12 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 14 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 30-40

Гейм 15 - Линда Носкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 16 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 40-40

Гейм 17 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 18 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 19 - Линда Носкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 20 - Лулу Сун - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 21 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 22 - Лулу Сун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0

Гейм 23 - Линда Носкова - взял свою подачу со счетом 15-40

Гейм 24 - Лулу Сун - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0