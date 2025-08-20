Смотреть онлайн Леолиа Жанжан - Элизабетта Коччиаретто 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — WTA Монтеррей: Леолиа Жанжан — Элизабетта Коччиаретто, 1/16 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.