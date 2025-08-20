20.08.2025
Смотреть онлайн Леолиа Жанжан - Элизабетта Коччиаретто 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — WTA Монтеррей: Леолиа Жанжан — Элизабетта Коччиаретто, 1/16 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:10 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.
МСК, 1/16 финала, Корт: Grandstand
WTA Монтеррей
Завершен
(3:6, 4:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Леолиа Жанжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 2 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Элизабетта Коччиаретто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Элизабетта Коччиаретто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Леолиа Жанжан - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Элизабетта Коччиаретто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Элизабетта Коччиаретто - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 17 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 18 - Леолиа Жанжан - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Элизабетта Коччиаретто - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
0
4
Двойные ошибки
1
1
Выигрыш первой подачи
52%
75%
Реализация брейк - пойнтов
29%
57%
