Смотреть онлайн Анастасия Павлюченкова - Антония Ружич 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — WTA Монтеррей: Анастасия Павлюченкова — Антония Ружич, 1/16 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 02:00 по московскому времени и пройдет на корте Estadio.
МСК, 1/16 финала, Корт: Estadio
WTA Монтеррей
Завершен
(6:7, 1:6)
0 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Антония Ружич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Анастасия Павлюченкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Антония Ружич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Анастасия Павлюченкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Антония Ружич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Анастасия Павлюченкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Антония Ружич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Анастасия Павлюченкова - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 9 - Антония Ружич - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Анастасия Павлюченкова - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Антония Ружич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Анастасия Павлюченкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Антония Ружич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 15 - Антония Ружич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Анастасия Павлюченкова - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Антония Ружич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Антония Ружич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 19 - Антония Ружич - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Антония Ружич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
6
1
Двойные ошибки
8
2
Выигрыш первой подачи
67%
79%
Реализация брейк - пойнтов
0%
60%
