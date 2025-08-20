Фрибет 15000₽
20.08.2025

Смотреть онлайн Кристина Буска - Алисия Паркс 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира МексикаWTA Монтеррей: Кристина БускаАлисия Паркс, 1/16 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.

МСК, 1/16 финала, Корт: Grandstand
WTA Монтеррей
Кристина Буска
Завершен
(2:6, 1:6)
0 : 2
20 августа 2025
Алисия Паркс
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Алисия Паркс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 4 - Кристина Буска - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 5 - Алисия Паркс - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 6 - Кристина Буска - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Алисия Паркс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Кристина Буска - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Алисия Паркс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Алисия Паркс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 15 - Алисия Паркс - взял свою подачу со счетом 30-40

Статистика матча

Эйсы
0
9
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
62%
83%
Реализация брейк - пойнтов
0%
50%
