Смотреть онлайн Кристина Буска - Алисия Паркс 20.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира Мексика — WTA Монтеррей: Кристина Буска — Алисия Паркс, 1/16 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:55 по московскому времени и пройдет на корте Grandstand.