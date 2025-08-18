18.08.2025
Смотреть онлайн William Repakis - Рокко Пьятти 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bastad: William Repakis — Рокко Пьятти . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:15 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bastad
Завершен
(6:4, 3:6, 0:0)
1 : 1
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Рокко Пьятти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - William Repakis - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Рокко Пьятти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - William Repakis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - William Repakis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - William Repakis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - William Repakis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Рокко Пьятти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 9 - Рокко Пьятти - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - William Repakis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Рокко Пьятти - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 12 - Рокко Пьятти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Рокко Пьятти - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - William Repakis - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - William Repakis - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - William Repakis - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 17 - Рокко Пьятти - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 18 - Рокко Пьятти - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 19 - Рокко Пьятти - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
5
Двойные ошибки
0
5
Выигрыш первой подачи
52%
71%
Реализация брейк - пойнтов
50%
38%
Комментарии к матчу