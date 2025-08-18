18.08.2025
Смотреть онлайн Vincent Almroth - Fredrik Krogh Solheim 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bastad: Vincent Almroth — Fredrik Krogh Solheim . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:15 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bastad
Завершен
(0:6, 1:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Fredrik Krogh Solheim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Fredrik Krogh Solheim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Fredrik Krogh Solheim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Fredrik Krogh Solheim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 5 - Fredrik Krogh Solheim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Fredrik Krogh Solheim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 7 - Fredrik Krogh Solheim - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Fredrik Krogh Solheim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Fredrik Krogh Solheim - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Vincent Almroth - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 11 - Fredrik Krogh Solheim - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Fredrik Krogh Solheim - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 13 - Fredrik Krogh Solheim - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
0
3
Двойные ошибки
4
0
Выигрыш первой подачи
38%
90%
Реализация брейк - пойнтов
0%
71%
