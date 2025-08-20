20.08.2025
Смотреть онлайн Себастьян Баэс - Пабло Карено Буста 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира США — ATP Уинстон-Салем: Себастьян Баэс — Пабло Карено Буста, 1/16 финала . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 01:00 по московскому времени и пройдет на корте Court 3.
МСК, 1/16 финала, Корт: Court 3
ATP Уинстон-Салем
Завершен
(7:5, 6:2)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Пабло Карено Буста - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Пабло Карено Буста - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Себастьян Баэс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Пабло Карено Буста - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Себастьян Баэс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Себастьян Баэс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 7 - Пабло Карено Буста - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 8 - Себастьян Баэс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Пабло Карено Буста - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Себастьян Баэс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Себастьян Баэс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 12 - Себастьян Баэс - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Себастьян Баэс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 14 - Себастьян Баэс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Пабло Карено Буста - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Себастьян Баэс - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Пабло Карено Буста - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 18 - Себастьян Баэс - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Себастьян Баэс - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 20 - Себастьян Баэс - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
2
2
Выигрыш первой подачи
66%
54%
Реализация брейк - пойнтов
71%
17%
