18.08.2025
Смотреть онлайн Оливер Йоханссон - Filippo Francesco Garbero 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bastad: Оливер Йоханссон — Filippo Francesco Garbero . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 15:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bastad
Завершен
(6:1, 3:0)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оливер Йоханссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Оливер Йоханссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Оливер Йоханссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Оливер Йоханссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 5 - Оливер Йоханссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 6 - Filippo Francesco Garbero - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Оливер Йоханссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Оливер Йоханссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Оливер Йоханссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Оливер Йоханссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Отказ от игnры
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
0
2
Выигрыш первой подачи
81%
44%
Реализация брейк - пойнтов
44%
0%
Комментарии к матчу