18.08.2025
Смотреть онлайн Никлас Гуттау - Gabriel Jornert 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bastad: Никлас Гуттау — Gabriel Jornert . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:15 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bastad
Завершен
(6:2, 6:1)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Никлас Гуттау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 2 - Никлас Гуттау - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 3 - Gabriel Jornert - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Никлас Гуттау - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Gabriel Jornert - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Никлас Гуттау - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Никлас Гуттау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Никлас Гуттау - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 9 - Никлас Гуттау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Никлас Гуттау - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Никлас Гуттау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 12 - Никлас Гуттау - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Gabriel Jornert - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Никлас Гуттау - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Никлас Гуттау - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
83%
50%
Реализация брейк - пойнтов
71%
0%
