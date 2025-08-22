Фрибет 15000₽
22.08.2025

Смотреть онлайн Нацуки Ямамото - Semen Batin 22.08.2025. Прямая трансляция

Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Нацуки ЯмамотоSemen Batin . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 02.

МСК, Корт: KPI Park - Court 02
UTR Pro Yokohama
Нацуки Ямамото
Завершен
(6:4, 1:6, 6:2)
2 : 1
22 августа 2025
Semen Batin
Смотреть онлайн
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Semen Batin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Нацуки Ямамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Нацуки Ямамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Semen Batin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Semen Batin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Semen Batin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Semen Batin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Semen Batin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Semen Batin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Semen Batin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Нацуки Ямамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Semen Batin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Semen Batin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Semen Batin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Semen Batin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Нацуки Ямамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Нацуки Ямамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40

Статистика матча

Эйсы
3
1
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
72%
57%
Реализация брейк - пойнтов
36%
50%
Комментарии к матчу
