22.08.2025
Смотреть онлайн Нацуки Ямамото - Semen Batin 22.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Нацуки Ямамото — Semen Batin . Начало встречи 22 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 02.
МСК, Корт: KPI Park - Court 02
UTR Pro Yokohama
Завершен
(6:4, 1:6, 6:2)
(6:4, 1:6, 6:2)
2 : 1
22 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Semen Batin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Нацуки Ямамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Нацуки Ямамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 7 - Semen Batin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Semen Batin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Semen Batin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 10 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Semen Batin - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Semen Batin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 13 - Semen Batin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 14 - Semen Batin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 15 - Нацуки Ямамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 16 - Semen Batin - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Semen Batin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 19 - Semen Batin - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 21 - Semen Batin - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 23 - Нацуки Ямамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 24 - Нацуки Ямамото - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 25 - Нацуки Ямамото - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
3
1
Двойные ошибки
4
6
Выигрыш первой подачи
72%
57%
Реализация брейк - пойнтов
36%
50%
Комментарии к матчу