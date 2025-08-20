20.08.2025
Смотреть онлайн Ko Nagashima - Mark Kaufman 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama: Ko Nagashima — Mark Kaufman . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 01.
МСК, Корт: KPI Park - Court 01
UTR Pro Yokohama
Завершен
(7:5, 6:1)
2 : 0
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Mark Kaufman - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Ko Nagashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 3 - Ko Nagashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 4 - Ko Nagashima - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Mark Kaufman - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Mark Kaufman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Ko Nagashima - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Ko Nagashima - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Mark Kaufman - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 10 - Mark Kaufman - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
2
Двойные ошибки
9
4
Выигрыш первой подачи
65%
67%
Реализация брейк - пойнтов
29%
25%
