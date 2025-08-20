20.08.2025
Смотреть онлайн Натали Линч - Канна Соэда 20.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира UTR Pro Yokohama Women: Натали Линч — Канна Соэда . Начало встречи 20 августа 2025 запланировано на 03:00 по московскому времени и пройдет на корте KPI Park - Court 04.
МСК, Корт: KPI Park - Court 04
UTR Pro Yokohama Women
Завершен
(6:2, 2:6, 4:6)
1 : 2
20 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Канна Соэда - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 2 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 3 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 4 - Натали Линч - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 6 - Натали Линч - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 7 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 8 - Натали Линч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 11 - Канна Соэда - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 12 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 13 - Канна Соэда - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 14 - Натали Линч - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Канна Соэда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 16 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Натали Линч - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 19 - Канна Соэда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 20 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Канна Соэда - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 22 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 23 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 24 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 25 - Натали Линч - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 26 - Канна Соэда - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
5
5
Выигрыш первой подачи
49%
56%
Реализация брейк - пойнтов
58%
67%
