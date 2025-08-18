18.08.2025
Смотреть онлайн Лорин Аерн - Ilan Hediger 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M25 Muttenz: Лорин Аерн — Ilan Hediger . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:00 по московскому времени .
МСК
ITF M25 Muttenz
Завершен
(6:3, 7:5)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Лорин Аерн - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Лорин Аерн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 3 - Лорин Аерн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Ilan Hediger - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 5 - Лорин Аерн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Ilan Hediger - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Лорин Аерн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 8 - Ilan Hediger - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Лорин Аерн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 10 - Ilan Hediger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 11 - Лорин Аерн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Лорин Аерн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 13 - Лорин Аерн - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Ilan Hediger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 15 - Лорин Аерн - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Ilan Hediger - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Ilan Hediger - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 18 - Ilan Hediger - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 19 - Лорин Аерн - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 20 - Лорин Аерн - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 21 - Лорин Аерн - взял свою подачу со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
3
0
Двойные ошибки
2
3
Выигрыш первой подачи
72%
63%
Реализация брейк - пойнтов
50%
25%
Комментарии к матчу