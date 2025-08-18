18.08.2025
Смотреть онлайн Николай Катич - Оскар Янссон 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bastad: Николай Катич — Оскар Янссон . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bastad
Завершен
(3:6, 2:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Оскар Янссон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 2 - Николай Катич - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 3 - Оскар Янссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Оскар Янссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 5 - Николай Катич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Оскар Янссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 7 - Николай Катич - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Оскар Янссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Оскар Янссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Оскар Янссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Оскар Янссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Николай Катич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 13 - Оскар Янссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Николай Катич - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 15 - Оскар Янссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Оскар Янссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 17 - Оскар Янссон - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Статистика матча
Эйсы
1
2
Двойные ошибки
6
3
Выигрыш первой подачи
60%
62%
Реализация брейк - пойнтов
50%
83%
Комментарии к матчу