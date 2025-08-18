18.08.2025
Смотреть онлайн Jayden Saidizand - Джонатан Мридха 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bastad: Jayden Saidizand — Джонатан Мридха . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 14:15 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bastad
Завершен
(2:6, 4:6)
0 : 2
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 2 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 3 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 4 - Jayden Saidizand - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 5 - Jayden Saidizand - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 6 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 7 - Джонатан Мридха - взял свою подачу "под ноль" со счётом 40-0
Гейм 8 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 9 - Jayden Saidizand - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 10 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 11 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 12 - Jayden Saidizand - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Jayden Saidizand - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Jayden Saidizand - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 17 - Джонатан Мридха - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Джонатан Мридха - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Статистика матча
Эйсы
1
1
Двойные ошибки
3
2
Выигрыш первой подачи
46%
64%
Реализация брейк - пойнтов
50%
62%
