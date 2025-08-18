18.08.2025
Смотреть онлайн Lukas Andersson - Кензо Коистила Ларссон 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bastad: Lukas Andersson — Кензо Коистила Ларссон . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 12:45 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bastad
Завершен
(6:4, 7:5)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Кензо Коистила Ларссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 2 - Кензо Коистила Ларссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 3 - Кензо Коистила Ларссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 4 - Lukas Andersson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Кензо Коистила Ларссон - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 6 - Lukas Andersson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Lukas Andersson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 8 - Lukas Andersson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 9 - Lukas Andersson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 10 - Lukas Andersson - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 11 - Кензо Коистила Ларссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Lukas Andersson - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 13 - Кензо Коистила Ларссон - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 14 - Lukas Andersson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 15 - Lukas Andersson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счётом 0-40
Гейм 16 - Кензо Коистила Ларссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 17 - Lukas Andersson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 18 - Lukas Andersson - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Кензо Коистила Ларссон - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 20 - Кензо Коистила Ларссон - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 30-40
Гейм 21 - Lukas Andersson - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 22 - Lukas Andersson - взял свою подачу со счетом 40-40
Статистика матча
Эйсы
0
0
Двойные ошибки
3
3
Выигрыш первой подачи
63%
61%
Реализация брейк - пойнтов
28%
38%
