18.08.2025
Смотреть онлайн Херман Хоэйерол - Филип Стидель 18.08.2025. Прямая трансляция
Приветствуем всех любителей спорта! Рады предложить вашему вниманию онлайн-трансляцию, в которой мы расскажем о матче турнира ITF M15 Bastad: Херман Хоэйерол — Филип Стидель . Начало встречи 18 августа 2025 запланировано на 13:16 по московскому времени .
МСК
ITF M15 Bastad
Завершен
(6:1, 7:6)
2 : 0
18 августа 2025
Текстовая трансляция
Гейм 1 - Херман Хоэйерол - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 2 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 3 - Херман Хоэйерол - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 40-40
Гейм 4 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 5 - Филип Стидель - взял свою подачу со счетом 40-40
Гейм 6 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 7 - Херман Хоэйерол - сделал брейк-поинт и выиграл подачу соперника со счетом 15-40
Гейм 8 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 9 - Филип Стидель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 10 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 11 - Филип Стидель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 12 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 13 - Филип Стидель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 14 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 15 - Филип Стидель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 16 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу со счетом 15-40
Гейм 17 - Филип Стидель - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 18 - Херман Хоэйерол - взял свою подачу со счетом 30-40
Гейм 19 - Филип Стидель - взял свою подачу со счетом 15-40
Статистика матча
Эйсы
4
6
Двойные ошибки
1
7
Выигрыш первой подачи
81%
73%
Реализация брейк - пойнтов
33%
0%
